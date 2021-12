“Meglio di farsi i mariti”: scandalo Soleil Sorge, sta succedendo l’impossibile (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una dichiarazione forte, quella che riguarda Soleil Sorge. Parole dure e ben dirette, chiarissimo il riferimento Soleil Sorge: è bufera su di lei (Youtube)Soleil Sorge è di nuovo al centro della bufera, come ormai da tre mesi a questa parte. Ogni sua azione viene pesata e valutata da ogni fan del GF VIP, ogni sua parola analizzata fino all’ultimo suono e significato. E di nuovo è al centro della bufera, non tanto per qualcosa detto da lei, quanto per un commento a lei diretto che non è passato inosservato, soprattutto a causa del suo autore. Leggi anche >>> “Ho trovato tutto quello che cerco in un uomo”: bomba nella notte, arriva l’ammissione definitiva di Soleil Soleil Sorge, il papà di Sophie la accusa chiaramente Sophie ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una dichiarazione forte, quella che riguarda. Parole dure e ben dirette, chiarissimo il riferimento: è bufera su di lei (Youtube)è di nuovo al centro della bufera, come ormai da tre mesi a questa parte. Ogni sua azione viene pesata e valutata da ogni fan del GF VIP, ogni sua parola analizzata fino all’ultimo suono e significato. E di nuovo è al centro della bufera, non tanto per qualcosa detto da lei, quanto per un commento a lei diretto che non è passato inosservato, soprattutto a causa del suo autore. Leggi anche >>> “Ho trovato tutto quello che cerco in un uomo”: bomba nella notte, arriva l’ammissione definitiva di, il papà di Sophie la accusa chiaramente Sophie ...

salvo6168 : @GrandeFratello Meglio farsi le tette? O farsi gli pseudo mariti di altre? Tanto SOLEIL risorgerà con le sue solite… - ombrello_giallo : RT @CodegoniStefano: E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou - Sha_ron_7 : RT @CodegoniStefano: E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou - meo_miao : RT @CodegoniStefano: E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou - ZeniaConfusa : RT @ninastarita: E lo so che non c'è bisogno della minigonna per essere femminili, eh. Però certe volte c'è bisogno di vedersi meglio e far… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio farsi Grande Fratello Vip, lite tra Soleil e Sophie, parla il padre della Codegoni: "Meglio le tett* che i mariti degli altri" "Meglio rifarsi le tette che farsi i mariti degli altri" ha scritto su Twitter, alludendo, naturalmente, al rapporto tra Soleil e Alex Belli . Anche Sophie , dopo la lite avvenuta con Soleil , ha ...

GF Vip 6, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: 'hai più plastica in corpo che intelletto e personalità' A commentare l'accaduto arriva anche il padre di Sophie Codegoni che in un Tweet non ci va leggero quando afferma: "E comunque è meglio farsi le t***e che farsi i mariti delle altre" . Con chiaro ...

rifarsi le tette che i mariti degli altri" ha scritto su Twitter, alludendo, naturalmente, al rapporto tra Soleil e Alex Belli. Anche Sophie, dopo la lite avvenuta con Soleil, ha ...
A commentare l'accaduto arriva anche il padre di Sophie Codegoni che in un Tweet non ci va leggero quando afferma: "E comunque è meglio le t***e che i mariti delle altre". Con chiaro ...