Megan Fox: Machine Gun Kelly confessa di essersi pugnalato per impressionarla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Machine Gun Kelly ha recentemente parlato della volta in cui si è accidentalmente pugnalato nel tentativo di impressionare la sua ragazza: Megan Fox. Colson Baker, conosciuto da molti come Machine Gun Kelly, ha confessato di essersi pugnalato da solo mentre cercava di impressionare la sua fidanzata, Megan Fox. Il famoso rapper statunitense ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2014, con il ruolo dell'ex fidanzato vendicativo nel film Beyond The Lights. Con il passare degli anni, Baker ha recitato in molte pellicole e nel 2020 è stato scelto per un film indipendente, Midnight in the Switchgrass, sul set del quale ha incontrato la sua celeberrima ragazza. La Fox è un'icona del 21° secolo: elogiata per la sua ...

