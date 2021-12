MEF Tennis Events nella storia. Tenerife Ladies Open miglior WTA 250 del 2021, Marchesini: “Se è un sogno, non svegliateci” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La WTA annuncia i vincitori dei WTA Tournament Awards 2021, votati dalle giocatrici del circuito. I vincitori del WTA Tournament of the Year Award hanno ricevuto il riconoscimento dalle giocatrici WTA grazie all’eccellenza del loro staff e dell’organizzazione, ai fan appassionati e alla più ampia dedizione allo sport e ai suoi atleti” si legge sul sito ufficiale della WTA. La storia è fatta: il Tenerife Ladies Open organizzato da MEF Tennis Events (il cui ufficio stampa è gestito da Sportface) vince il premio di miglior torneo WTA 250 del 2021. La manifestazione andata in scena all’Abama Tennis Academy dal 16 al 24 ottobre conquista il riconoscimento insieme al Phillip Island Trophy di Melbourne. Quello di ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La WTA annuncia i vincitori dei WTA Tournament Awards, votati dalle giocatrici del circuito. I vincitori del WTA Tournament of the Year Award hanno ricevuto il riconoscimento dalle giocatrici WTA grazie all’eccellenza del loro staff e dell’organizzazione, ai fan appassionati e alla più ampia dedizione allo sport e ai suoi atleti” si legge sul sito ufficiale della WTA. Laè fatta: ilorganizzato da MEF(il cui ufficio stampa è gestito da Sportface) vince il premio ditorneo WTA 250 del. La manifestazione andata in scena all’AbamaAcademy dal 16 al 24 ottobre conquista il riconoscimento insieme al Phillip Island Trophy di Melbourne. Quello di ...

