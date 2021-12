Maxisequestro di piantagione legale di marijuana | per la Gdf mancavano documentazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Unacomposta da piantine diper un peso di 3,6 tonnellate e un valore di mercato di oltre 30 milioni di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Pontelatone, nel Casertano. Le piante erano coltivate da un’azienda agricola che dal 2016 aveva iniziato la produzione di cannabis per scopi consentiti dalla legge. I Baschi Verdi delle Fiamme Gialle, una volta sul posto, hanno scoperto che il titolare dell’azienda non era in possesso della documentazione richiesta per certificare e “tracciare” la vendita delle infiorescenze dia soggetti autorizzati al loro impiego; a quel punto i finanzieri hanno informato la Procura di Santa Maria Capua Vetere che, tenendo conto dell’elevato rischio che una così considerevole quantità di sostanza potesse essere immessa ...