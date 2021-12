Maxi sequestro della Finanza per oltre 7 milioni di euro: blitz a Pomezia, Roma e Latina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Maxi sequestro della Finanza a Pomezia, Roma, Latina e a Ercolano. Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 7,3 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a 5 persone, denunciate per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture e documenti contabili. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, è frutto di laboriose indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia. L’operazione, coordinata dal II Gruppo di Ostia, è scattata a seguito di 5 verifiche fiscali nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021)e a Ercolano. Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di7,3disono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale dia 5 persone, denunciate per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture e documenti contabili. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, è frutto di laboriose indagini delle Fiamme GialleCompagnia di. L’operazione, coordinata dal II Gruppo di Ostia, è scattata a seguito di 5 verifiche fiscali nei ...

