Maxi presepe sui posti auto per disabili, al Don Orione nuovi stalli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. La direzione del Centro Don Orione di Redona aveva ammesso senza giri di parole di aver commesso una gaffe. E, come promesso dal direttore Dario Perico, è corsa in fretta ai ripari. A scatenare le polemiche il presepe a grandezza naturale scelto per le festività natalizie, installato sopra i posti auto riservati ai disabili. Una scelta paradossale secondo alcuni utenti: “Una struttura che si occupa di riabilitazione – facevano notare – dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con problemi motori”. leggi anche Bergamo Don ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. La direzione del Centro Dondi Redona aveva ammesso senza giri di parole di aver commesso una gaffe. E, come promesso dal direttore Dario Perico, è corsa in fretta ai ripari. A scatenare le polemiche ila grandezza naturale scelto per le festività natalizie, installato sopra iriservati ai. Una scelta paradossale secondo alcuni utenti: “Una struttura che si occupa di riabilitazione – facevano notare – dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con problemi motori”. leggi anche Bergamo Don ...

Advertising

Giorno_Varese : Il maxi-presepe in città è i più grandi in regione - EcoAltoMolise : Natale ad Agnone, il clou a Majella il 24 e 28 dicembre con presepe vivente e maxi tombolata - summo_t : RT @FDebenedetti: Era necessario tagliare un abete sano di 113 anni, di 23 m e 8 tonn per fare l'albero di Natale in pza Venezia? Non era p… - Giovannada46 : RT @FDebenedetti: Era necessario tagliare un abete sano di 113 anni, di 23 m e 8 tonn per fare l'albero di Natale in pza Venezia? Non era p… - apavo75 : RT @FDebenedetti: Era necessario tagliare un abete sano di 113 anni, di 23 m e 8 tonn per fare l'albero di Natale in pza Venezia? Non era p… -