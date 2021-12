Maxi-multa dell’Antitrust per Amazon da 1,12 miliardi di euro: così ha penalizzato i concorrenti durante il Black friday (Di giovedì 9 dicembre 2021) multa pesantissima per Amazon Italia, condannata dall’Antitrust a pagare 1,12 miliardi di euro (1.128.596.156,33 euro) per abuso di posizione dominante e per aver danneggiato i concorrenti che operano nella logistica dell’e-commerce. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le società Amazon europe Core S.r.l., Amazon Services europe S.à r.l., Amazon EU S.r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. hanno favorito esclusivamente la propria piattaforma logistica a discapito dei concorrenti, per esempio con il servizio Prime. durante gli eventi speciali come Black frimai, Cyber ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021)pesantissima perItalia, condannata dall’Antitrust a pagare 1,12di(1.128.596.156,33) per abuso di posizione dominante e per aver danneggiato iche operano nella logistica dell’e-commerce. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le societàpe Core S.r.l.,Servicespe S.à r.l.,EU S.r.l.,Italia Services S.r.l. eItalia Logistica S.r.l. hanno favorito esclusivamente la propria piattaforma logistica a discapito dei, per esempio con il servizio Prime.gli eventi speciali comefrimai, Cyber ...

Advertising

fattoquotidiano : Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. “Ha danneggiato altri operatori di l… - donapatri : RT @ElioLannutti: Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. 'Ha danneggiato altri operatori di logisti… - ElioLannutti : Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. 'Ha danneggiato altri operatori di l… - HelpConsumatori : +++ #Amazon, dall'Antitrust maxi multa di oltre 1 miliardo per abuso di posizione dominante +++ - Rosyfree74 : RT @FQLive: #ULTIMORA #Amazon, maxi multa Antitrust da 1 miliardo di euro -