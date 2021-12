Mauro Romano | archiviate le accuse sulla famiglia Romanelli | ' Siamo vittime di minacce | prigionieri in casa'

Advertising

storie_italiane : Le verità nascoste nei 44 anni di mistero di Mauro Romano #storieitaliane @eleonoradaniele - elturro666 : @mauro_marley Mi piace sempre ricordare quel giornalista romano che definì Lewandowski un 'mezzo giocatore'... Poi… - gloriasatta : RT @oss_romano: #2dicembre #Paternità oggi: è una questione? Con Johnny Dotti, Mauro Magatti, Luigi Maria Epicoco, Claudio Strinati, Antoni… - mar_perroni : RT @oss_romano: #2dicembre #Paternità oggi: è una questione? Con Johnny Dotti, Mauro Magatti, Luigi Maria Epicoco, Claudio Strinati, Antoni… - daniele_bungaro : RT @oss_romano: #2dicembre #Paternità oggi: è una questione? Con Johnny Dotti, Mauro Magatti, Luigi Maria Epicoco, Claudio Strinati, Antoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Romano

Storie Italiane torna sul caso dipartendo dalle ultime dichiarazioni della mamma del bambino scomparso da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, 44 anni fa. Proprio in diretta i genitori didissero di essere ...L'avvocato di Vittorio Romanelli (accusato e poi completamente scagionato di aver partecipato al rapimento di), intervistato a Storie Italiane in diretta su Rai Uno, ha spiegato: 'Vittorio Romanelli è una persona di 80 anni che non ha subito mai una multa, non è un delinquente, accusarlo di aver ...Storie Italiane torna sul caso di Mauro Romano partendo dalle ultime dichiarazioni della mamma del bambino scomparso da Racale, in provincia di Lecce, ...Caso Mauro Romano, a Storie Italiane tutti gli ultimi aggiornamenti sulla sparizione del bambino. Scomparso 50 anni fa in Puglia ...