Matteo Giunta senza peli sulla lingua: ecco cosa ha raccontato a Le Iene (Di giovedì 9 dicembre 2021) Matteo Giunta ha rilasciato un'intervista a Le Iene dove si è raccontato, svelando aspetti inediti della storia d'amore con Pellegrini Nell'ultima puntata andata in onda de Le Iene, Matteo Giunta si è sottoposto all'intervista rispondendo alle domande anche più personali. Da quando Federica Pellegrini ha reso pubblica la loro storia d'amore e ha detto addio al nuoto, l'allenatore si sente anche più libero di manifestare la sua vita privata e si concede ad interviste. Con un post pubblicato su Instagram, Giunta ha reso noto di essersi sottoposto alle domande senza limite de Le Iene. "Dai me la sono cavata…e anche questa. Grazie Le Iene per questa prova di coraggio" ha scritto l'allenatore a corredo del ...

