Matrimonio, sono possibili le nozze tra consanguinei? Ecco cosa dice la legge (Di giovedì 9 dicembre 2021) Può capitare che ci sia la volontà di celebrare un Matrimonio tra consanguinei. Molti si chiedono se questo sia possibile. Ecco cosa dice la legge. Matrimonio (AdobeStock)Siamo stati abituati ad aspettarci di tutto dalla vita. Anche sul lato sentimentale può capitare uno scenario inaspettato. Ad esempio, che due cugini si innamorino per poi decidere di sposarsi. Ma la domanda che si possono porre è quella se il tutto sia legale. Non dimentichiamo, inoltre, che nozze tra consanguinei possono portare ad eventuali figli con malattie genetiche. I cugini fanno parte dei parenti, quelli che discendono dallo stesso stipite. Quindi rientrano anche padre e figlio e così via. La parentela si ... Leggi su chenews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Può capitare che ci sia la volontà di celebrare untra. Molti si chiedono se questo sia possibile.la(AdobeStock)Siamo stati abituati ad aspettarci di tutto dalla vita. Anche sul lato sentimentale può capitare uno scenario inaspettato. Ad esempio, che due cugini si innamorino per poi decidere di sposarsi. Ma la domanda che si posporre è quella se il tutto sia legale. Non dimentichiamo, inoltre, chetraposportare ad eventuali figli con malattie genetiche. I cugini fanno parte dei parenti, quelli che discendono dallo stesso stipite. Quindi rientrano anche padre e figlio e così via. La parentela si ...

