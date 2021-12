Massimo Ferrero: Se avessi voluto sarei potuto sparire durante Pechino Express (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ferrero dal carcere: «Fuga? Sì, a Pechino Express…» Il Giornale, pagina 16. «Perché i giudici non mi fanno stare ai domiciliari? Non ho nessuna intenzione di scappare. Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express». Massimo Ferrero, presidente dimissionario della Sampdoria arrestato per bancarotta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola (Cosenza), non fa che ripeterlo ai legali che gli hanno fatto visita a San Vittore. Dichiarazioni poi riportate dal Secolo XIX. «Avrebbe voluto assistere alla perquisizione nei suoi confronti, per la tensione ha avuto un picco di pressione», spiega l’avvocato Giuseppina Tenga. Per l’altro difensore, Luca Ponti, essendo esclusa la possibilità di fuga e ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 9 dicembre 2021)dal carcere: «Fuga? Sì, a…» Il Giornale, pagina 16. «Perché i giudici non mi fanno stare ai domiciliari? Non ho nessuna intenzione di scappare. Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di»., presidente dimissionario della Sampdoria arrestato per bancarotta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola (Cosenza), non fa che ripeterlo ai legali che gli hanno fatto visita a San Vittore. Dichiarazioni poi riportate dal Secolo XIX. «Avrebbeassistere alla perquisizione nei suoi confronti, per la tensione ha avuto un picco di pressione», spiega l’avvocato Giuseppina Tenga. Per l’altro difensore, Luca Ponti, essendo esclusa la possibilità di fuga e ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero Ferrero si avvale della facoltà di non rispondere. Il suo legale: "È un battagliero" Massimo Ferrero, presidente dimissionario della Sampdoria, è stato arrestato per bancarotta nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cs) e ora è ospite della casa circondariale di San ...

Genoa - Samp, D'Aversa: 'Noi nella burrasca'. Sheva: 'Riecco Criscito e Destro' Non può mancare anche una riflessione sulla situazione di Massimo Ferrero: "Provo stima professionale e umana nei suoi confronti, e spero che questa situazione si risolva velocemente". L'importanza ...

D'Aversa: "Siamo nella tempesta e ognuno deve prendere un remo" "Siamo nella burrasca, ognuno deve prendere un remo. E' un momento difficile, ne usciremo insieme e dobbiamo iniziare vincendo il derby". Così il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa alla vigilia ...

