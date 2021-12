Maserati Grecale - Il lato B della Suv visto da vicino

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Incontrare un mulettoè ormai un evento quotidiano sulle strade italiane. La Suv del Tridente sta percorrendo chilometri per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del lancio commerciale, che è stato posticipato al 2022. Oggi vi proponiamo due scatti di un nostro lettore, Andrea Tonella di Biella, che mostrano il posteriorevettura. Scarichi e paraurti da sportiva. Dopo averla provata in anteprima sappiamo già molto, ma ogni immagine può rivelare un dettaglio nuovo. La, infatti, non ha ancora mostrato la Suv nella sua veste definitiva, perciò rimangono aperte alcune questioni sul design. Nelle immagini odierne possiamo notare, prima di tutto, la forma elaborata dei terminali di scarico: un dettaglio che si era già ...

Advertising

HDmotori : Maserati Grecale Trofeo in versione natalizia: la rivale della Macan esordirà nel 2022 - ClubAlfaIt : #Maserati Grecale: i 510 CV di Stelvio saranno superati di slancio #MaseratiGrecale - infoiteconomia : Maserati Grecale, il Suv Mild Hybrid con l'anima da vera Granturismo - infoiteconomia : In pista con il prototipo del suv Grecale: così Maserati torna a sfidare i tedeschi - infoiteconomia : Maserati Grecale: niente a che vedere con Alfa Romeo Stelvio -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Grecale

Incontrare un muletto dellaè ormai un evento quotidiano sulle strade italiane. La Suv del Tridente sta percorrendo chilometri per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del lancio commerciale, che è stato ...Strizzando meglio gli occhi si puo' capire che stiamo osservando la nuova, presumibilmente in versione Trofeo . La sua camuffatura, degna di Santa Claus, la riveste in toto. Pure i ...Arrivano da un lettore gli ultimi scatti su strada alla sport utility del Tridente, ancora alle prese con i collaudi in attesa della presentazione e del lancio, posticipati al 2022 ...No, beh. Anche se ha l'abito rosso in perfetto stile natalizio, non significa che quella che stiamo guardando nelle foto spia di questo scritto sia per forza l'automobile di Babbo Natale. Strizzando m ...