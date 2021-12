Marò, verso la parola fine: la procura chiede l'archiviazione. Le tappe del caso (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Prove insufficienti" per processare i fucilieri di Marina. Latorre: "Voglio stringervi tutti". Girone: "Spero che il caso si concluda presto" Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Prove insufficienti" per processare i fucilieri di Marina. Latorre: "Voglio stringervi tutti". Girone: "Spero che ilsi concluda presto"

Archiviazione Marò, Lollobrigida (FdI): "Importante passo verso la fine di un calvario giudiziario durato quasi 10 anni" 'La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per i due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Bene, un importante passo verso la fine di un calvario giudiziario durato quasi 10 anni'. Lo afferma il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida .

