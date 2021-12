Marò | pm Roma chiede archiviazione | rispettate regole ingaggio

Advertising

MediasetTgcom24 : Marò, pm Roma chiede archiviazione: prove insufficienti #marò - Jkado67 : RT @FrancescoLollo1: La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per i due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. B… - JohSogos : RT @SERGIOBERLATO: Una bella notizia arriva dalla Procura di Roma. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione sul caso dei due Marò S… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per i due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. B… - FratellidItalia : RT @SERGIOBERLATO: Una bella notizia arriva dalla Procura di Roma. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione sul caso dei due Marò S… -

Ultime Notizie dalla rete : Marò Roma

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto all'Adnkronos Paola Moschetti , moglie di Massimiliano Latorre, dopo la notizia della richiesta di archiviazione da parte della Procura didell'inchiesta sui duein merito alla ...I duehanno agito rispettando le regole di ingaggio e convinti di essere sotto attacco di pirati. E' quanto sostengono i magistrati dinel chiedere l'archiviazione per iSalvatore Girone e Massimiliano Latorre. La decisione dei pm romani non contrasta con il risarcimento alle vittime disposto dall'arbitrato dell'Aja, in ...