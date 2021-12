Marò, il pm Roma chiede l'archiviazione: prove insufficienti (Di giovedì 9 dicembre 2021) commenta La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per i Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) commenta La Procura diha chiesto l'per iSalvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle ...

