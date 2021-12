Marina La Rosa si è separata dal marito: “Ero arrivata a pesare 47 chili” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il coraggio di cambiare. Marina La Rosa si è separata dal marito Guido Bellitti, avvocato sposato dieci anni fa e padre dei suoi due figli, Gabriele (12 anni) e Renato (10). L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato l’annuncio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, confermando così i gossip che si rincorrevano da mesi. Marina, a tal proposito, afferma: “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato. Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta! Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia ... Leggi su zon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il coraggio di cambiare.Lasi èdalGuido Bellitti, avvocato sposato dieci anni fa e padre dei suoi due figli, Gabriele (12 anni) e Renato (10). L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato l’annuncio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, confermando così i gossip che si rincorrevano da mesi., a tal proposito, afferma: “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato. Eroa 47e mi sono detta ‘Basta! Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia ...

