Marilyn Manson minaccia l'ex fidanzata: ecco l'accusa di Evan Rachel Wood

Pesanti sono le accuse che l'attrice Evan Rachel Wood ha rivolto contro il suo ex fidanzato Marilyn Manson. «Ha minacciato di scop*rsi mio figlio di 8 anni» dichiara la donna, una delle ex fidanzate e mogli che hanno denunciato recentemente il cantante di violenza e traffico sessuale di minori.

La minaccia di Manson a Evan Rachel Wood

A quanto rivela il DailyMail, dopo aver analizzato i documenti depositati in tribunale, il cantante Marilyn Manson avrebbe minacciato l'ex ragazza Evan Rachel Wood e il figlio di otto anni. Date le recenti accuse di violenza e traffico di minori, la ...

