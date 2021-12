Marcello Messina non si nasconde più dopo UeD: beccato così (Di giovedì 9 dicembre 2021) Marcello Messina ha lasciato a fine novembre il noto dating show di Canale Cinque dicendo di essersi invaghito di una donna. Adesso fuori dal programma è stato beccato con la sua fidanzata. Ma di chi si tratta? Marcello Messina-AltranotiziaMarcello Messina ha abbandonato il trono Over di Uomini e Donne da poche settimane e ha motivato la sua scelta spiegando che una donna conosciuta al di fuori dal dating show gli aveva rubato il cuore. Opinionisti e pubblico però sono rimasti piuttosto increduli di fronte a questa decisione. Adesso che il cavaliere non fa più parte del programma si scopre la verità sulla sua scelta. Scopriamo cosa è successo. Marcello Messina, perché ha lasciato Uomini e ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha lasciato a fine novembre il noto dating show di Canale Cinque dicendo di essersi invaghito di una donna. Adesso fuori dal programma è statocon la sua fidanzata. Ma di chi si tratta?-Altranotiziaha abbandonato il trono Over di Uomini e Donne da poche settimane e ha motivato la sua scelta spiegando che una donna conosciuta al di fuori dal dating show gli aveva rubato il cuore. Opinionisti e pubblico però sono rimasti piuttosto increduli di fronte a questa decisione. Adesso che il cavaliere non fa più parte del programma si scopre la verità sulla sua scelta. Scopriamo cosa è successo., perché ha lasciato Uomini e ...

Advertising

MondoTV241 : Uomini e Donne, Poadcast MondoTV24, ON LINE l'intervista a Marcello Messina #marcellomessina #lorenzopugnaloni… - MondoTV241 : UeD, Marcello Messina: 'Ho visto Armando piangere. Diego invece ha fatto una brutta figura.' #uominiedonne… - ScrivoLibero : Su Raiuno, ieri Sabato 4 dicembre, è andato in onda il programma televisivo Linea Verde, condotto da Marcello Masi… - infoitcultura : Uomini e Donne over, Marcello Messina: ecco chi è la fidanzata Viviana (FOTO e DETTAGLI) - infoitcultura : Marcello Messina, dopo l'addio a Ued svela come ha conosciuto Viviana -