Manuel come non l’avete mai visto con Lulù: “Non l’ho mai fatto su una donna…” – VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno regalando al pubblico momenti di bellissima intesa che valgono più di mille baci. Dopo l’abbraccio e le chiacchiere di stanotte, il nuotatore si è dedicato ai capelli della princess. Manuel e Lulù ritrovano l’armonia: Bortuzzo come non l’avete mai visto Bortuzzo si è dedicato ai capelli di Lulù prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 dicembre 2021)Bortuzzo eSelassiè stanno regalando al pubblico momenti di bellissima intesa che valgono più di mille baci. Dopo l’abbraccio e le chiacchiere di stanotte, il nuotatore si è dedicato ai capelli della princess.ritrovano l’armonia: BortuzzononmaiBortuzzo si è dedicato ai capelli diprima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

swarovskji : nel frattempo che aspettiamo la puntata vi spammo la mia fancam non perché l’abbia fatta io ma è cosa buona e giust… - mic10882813 : incredibile come ora per Twitter Manuel e Lulu siano stupendi bellissimi favolerrimi quando 4 giorni fa davate dell… - willxfearless : manuel ferro stasera come minimo deve andare a glasgow strisciando implorando il perdono di simo bale #unprofessore - Gio_Ferrante3 : RT @Soulblavk0: manuel ferro che canta xdono se quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa regalami un sorriso io ti porgo una rosa su q… - aridestradis : RT @Soulblavk0: manuel ferro che canta xdono se quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa regalami un sorriso io ti porgo una rosa su q… -