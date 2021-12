Manchester United | Rangnick fa esordire 8 giocatori in Champions League

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il nuovo allenatore del, Ralf, continua a stupire anche nella serata di. L’allenatore tedesco, infatti, ha fattonella massima competizione europea ben otto(tra cui sei del settore giovanile. Il match, ininfluente per il girone degli inglesi, è finito 1 a 1 contro un buon Young Boys che ha provato a staccare il pass per l’Europa, l’esordio diinPer l’allenatore tedesco era l’esordio inalla guida dello. La scelta è stata quella di fare riposare tutti i ...

Advertising

beinsports_FR : ??? #ClubbeINChampions ?? Cristiano Ronaldo, l'homme providentiel de Manchester United ! - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Ronaldo esulta facendo 'siiuuu' e si fa male al ginocchio: a rischio la partita col… - GoalItalia : Gli inquirenti indagano sull'addio di Ronaldo alla Juve e il ritorno al Manchester United ?????? Perquisizioni in ca… - Fox10Inferno : @CMoldenFineArt Manchester, eh? Manchester United FTW!! - laregione : L’Atalanta scivola in Europa League -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Il Villarreal vola così agli ottavi di finale assieme al. Atalanta - Villarreal 2 - 3, rivivi la diretta Champions League, calendario - Classifiche Primo tempo Gasperini schiera la ...Commenta per primo Kalvin Phillips pronto a snobbare il: stando al Sun , il centrocampista del Leeds vuole trasferirsi al Liverpool in estate.Sconfitta 3-2 in casa dal Villareal, la Dea è terza nel gruppo F che promuove agli ottavi il Manchester United e gli iberici ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE COSI'! IL VILLAREAL SBANCA BERGAMO E BATTE 3-2 L'ATALANTA! 95' Che occasione per Bouleye Dia! Da solo davanti a Mussi calcia sul fondo. 94' Zapata agg ...