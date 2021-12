Maltempo | prorogata l’allerta meteo gialla su tutta la Campania

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’avviso di allertacon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente vigente sula, fino alle 16 di domani, venerdì 10 dicembre. Si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere intensi. A questo quadrosono associate anche possibili raffiche di vento. Massima attenzione va prestata ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico che potrebbero innescarsi. Sono possibili, ad esempio, frane e caduta massi in più punti del territorio per effetto della saturazione dei suoli, allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di ...

La Protezione Civile della Regione Campania , alla luce delle valutazioni del Centro funzionale, ha prorogato l' allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo attualmente in ...Campania, allerta gialla: Coldiretti: "6 bombe d'acqua al giorno" Il muro, sulla somma del quale si trova un terrazzo privato, è crollato sulla strada, bloccandola. Non si ...Intanto l’ondata di maltempo prosegue e caratterizzerà anche la giornata di domani. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha prorogato l’avviso di allerta meteo, attualmente in vigore, ...Prosegue l'ondata di maltempo in Campania. La Protezione Civile Regione ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo ...