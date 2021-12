Maltempo | nell’Avellinese quindici famiglie bloccate dagli allagamenti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForino – Violenti temporali, vento forte e nevicate in montagna in Irpinia hanno concesso soltanto una breve tregua nella tarda mattinata. La situazione più preoccupante si è verificata nella frazione Celzi del comune di Forino (Avellino) dove la Protezione Civile ha provveduto alla evacuazione di tre persone anziane che sono state trasferite presso una struttura comunale. Il livello dell’acqua ha superato il metro, impedendo alleche sono rimaste nella frazione di poter uscire di casa. I volontari, a bordo di un gommone, hanno provveduto a recapitare medicinali e beni di prima necessità. Da decenni la frazione Celsi finisce puntualmente sott’acqua a causa del mancato adeguamento dell’ “inghiottitoio” per far defluire l’acqua piovana dalla piana.che ha causato ore d’ansia per ...