Maltempo | Cdm | 3 | 4 mln per province Belluno | Treviso | Padova e Vicenza

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 3.406.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delledi, die di, dell'area dell'Alto Vicentino e dei Comuni di Torre di Quartesolo, die di Longare, in provincia di". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata dopo il Cdm.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Cdm

...le regioni tirreniche e da lunedì farà ancora più freddo oggi allerta gialla per ilin ...per la Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio da Arabia Saudita goccia Domina la discesa in...Umberto Tessier) DIRETTA/ Discesa Lake Louise: gara cancellata, vince ilsci) DIRETTA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI COPPA DEL MONDO SCI La ...Roma, 9 dic. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 3.406.000 euro per la realizzazione ...Le avverse condizioni metereologiche in Val Thorens, hanno costretto gli organizzatori e la Fis a cancellare le qualificazioni della tappa … Continua ...