Maleh: «Fiorentina, sono cresciuto. Che emozione il primo gol in Serie A»

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canli ufficiali del club viola.

PRIMO GOL IN SERIE A – «Un'emozione unica ed indimenticabile, non mi aspettavo di segnare a casa mia. Ho esultato un po' timidamente perché ero un po' stanco, però è così che esulto da quando sto con la mia fidanzata e finora ha portato fortuna. Sono cresciuto, mi sono integrato, anche a livello di squadra stiamo andando bene e va dato gran merito al mister. Fuori dal campo ho legato molto con Saponara, Sottil e Cerofolini: ogni tanto usciamo anche ...

