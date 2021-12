Maiorca vs Celta Vigo: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Maiorca cercherà di ottenere vittorie consecutive nella Liga quando accoglierà il Celta Vigo al Visit Mallorca Stadium venerdì 10 dicembre. I Pirates hanno registrato una straordinaria vittoria per 2-1 sui campioni dell’Atletico Madrid in campionato lo scorso fine settimana, mentre il Celta entrerà in campo dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Valencia. Il calcio di inizio di Maiorca vs Celta Vigo è previsto alle 21 Prepartita Maiorca vs Celta Vigo: a che punto sono le due squadre? Maiorca Il Maiorca si è assicurato un immediato ritorno nella massima serie spagnola finendo secondo nella Segunda Division la scorsa stagione e sarà felice della sua stagione 2021-22 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcercherà di ottenere vittorie consecutive nella Liga quando accoglierà ilal Visit Mallorca Stadium venerdì 10 dicembre. I Pirates hanno registrato una straordinaria vittoria per 2-1 sui campioni dell’Atletico Madrid in campionato lo scorso fine settimana, mentre ilentrerà in campo dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Valencia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsi è assicurato un immediato ritorno nella massima serie spagnola finendo secondo nella Segunda Division la scorsa stagione e sarà felice della sua stagione 2021-22 ...

