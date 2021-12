(Di giovedì 9 dicembre 2021) La Vergine Maria diventa. E’ l’ultimadell’attivistaRiccardo Simonetti, che si è fatto immortalare nelle vesti dellain versione, con tanto di barba,prima pagina del mensile tedesco Siegessäule. L’attivista Riccardo Simonetti, italiano, ma tedesco d’adozione, è ambasciatore speciale dei dirittidell’Unione europea. Capelli lunghi e bambinello in braccio: l’immagine ha acceso lesul web e nel mondo politico. De Vecchis e Baccini: “Un gesto contro il Natale e la maternità” “Ladell’attivista Riccardo Simonetti che ha rappresentato la Vergine come ungender, non solo è di cattivo gusto, ma oltremodo offensiva nei confronti di una religione e ...

LegaSalvini : ‘LA MADONNA DIVENTA TRANS’, #SALVINI FRA I PRIMI A MOSTRARE SDEGNO: “NON È UNA PROVOCAZIONE, È UN VERGOGNOSO INSULT… - ilfaroonline : Madonna trans: la provocazione sulla copertina di una rivista Lgbt+ accende le polemiche - Peppe91176 : @SusannaCeccardi (@LegaSalvini ) presenta interrogazione sulla Madonna trans: Unione Europea faccia chiarezza su S… - gaypressit : Anche #valdimirLuxuria e un Consigliere di #Arcigay contro la #madonnatrans di #RiccardoSimonetti. Domandarsi se qu… - ChurningGut : boh che c'è di irrispettoso? la Madonna è già vergine e incinta se fosse pure trans cosa cambierebbe? -

Si è fatto ritrarre su una rivista tedesca nei panni di una. Insomma una Maria con barba e baffi, capelli lunghi, la faccia di un uomo . Immagine dunque assai lontana dalla iconografia ...Insomma, una. Non commentiamo, semplicemente perché Simonetti cerca solo la provocazione. Simonetti si presenta come ambasciatore LGBT presso il Parlamento europeo. Quest'ultimo ha ...Il parlamento europeo ha smentito, ma l'influencer Simonetti lo scorso febbraio si diceva orgoglioso del ruolo di ambasciatore speciale in Ue per i diritti Lgbtq ...Una tradizione che va in scena nel giorno della festa della Madonna di Loreto. La messa sarà preceduta alle ore 20 dall’Adorazione Eucaristica che sarà animata dal gruppo “Chitarristi”. Parteciperanno ...