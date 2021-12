Made in Italy Bonacina: storia e cultura d’impresa dal 1889 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Elia Bonacina, ceo Bonacina 1889, parla dell’azienda fondata dal bisnonno più di 130 anni fa: «Siamo una comunità creativa» Sono entrato nel 2012 nell’azienda di famiglia, fondata nel 1889 dal mio bisnonno e da allora cresciamo nel fatturato e nell’utile a doppia cifra ogni anno. Perché? Perché rappresentiamo l’autenticità italiana e la tradizione europea. Siamo radicati nel territorio del lago di Como, ci avvaliamo del know-how del distretto produttivo della Brianza, una parte collinare e fertile del territorio a nord di Milano. La “scintilla” dei nostri prodotti nasce proprio dalla scelta di mantenere la produzione in Italia, nel rispetto delle nostre radici e della nostra filosofia. Siamo un’azienda con un’età media di 29 anni, nonostante il nostro marchio rimandi all’800. E abbiamo una gerarchia orizzontale, che ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 9 dicembre 2021) Elia, ceo, parla dell’azienda fondata dal bisnonno più di 130 anni fa: «Siamo una comunità creativa» Sono entrato nel 2012 nell’azienda di famiglia, fondata neldal mio bisnonno e da allora cresciamo nel fatturato e nell’utile a doppia cifra ogni anno. Perché? Perché rappresentiamo l’autenticità italiana e la tradizione europea. Siamo radicati nel territorio del lago di Como, ci avvaliamo del know-how del distretto produttivo della Brianza, una parte collinare e fertile del territorio a nord di Milano. La “scintilla” dei nostri prodotti nasce proprio dalla scelta di mantenere la produzione in Italia, nel rispetto delle nostre radici e della nostra filosofia. Siamo un’azienda con un’età media di 29 anni, nonostante il nostro marchio rimandi all’800. E abbiamo una gerarchia orizzontale, che ...

