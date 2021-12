"Ma quello col braccio in silicone? Me ne vado". Entra Guido Russo, D'Agostino scatena il caos: gelo da Giletti | Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il "siliconato" Entra in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena e Roberto D'Agostino minaccia di andarsene a tempo di record. Mister Dagospia non si trattiene parlando di Guido Russo, il dentista no vax di Biella che si è presentato all'hub vaccinale con una protesi di silicone sul braccio per farsi vaccinare (per finta) e ottenere così il Green pass senza farsi inoculare il siero. Una truffa che ha scatenato l'indignazione del mondo scientifico e delle istituzioni (la dottoressa Maria Rita Gismondo, ospite di Giletti, si è detta "offesa come medico") e la goffa auto-difesa del dentista: "La mia era una provocazione per sollevare il problema", ha detto da Giletti. D'Agostino si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il "siliconato"in studio da Massimoa Non è l'Arena e Roberto D'minaccia di andarsene a tempo di record. Mister Dagospia non si trattiene parlando di, il dentista no vax di Biella che si è presentato all'hub vaccinale con una protesi disulper farsi vaccinare (per finta) e ottenere così il Green pass senza farsi inoculare il siero. Una truffa che hato l'indignazione del mondo scientifico e delle istituzioni (la dottoressa Maria Rita Gismondo, ospite di, si è detta "offesa come medico") e la goffa auto-difesa del dentista: "La mia era una provocazione per sollevare il problema", ha detto da. D'si è ...

