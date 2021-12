“Ma li vogliamo dire i motivi?”: durissimo attacco attacco dopo il post sul divorzio di Maurizio Battista (Di giovedì 9 dicembre 2021) È arrivato al capolinea il matrimonio del comico romano Maurizio Battista con la moglie Alessandra Moretti. Già nel 2018 la coppia aveva attraversato un periodo di crisi, poi rientrato, ma adesso la loro storia sembra essere definitivamente finita. A rivelarlo è stato lo stesso Battista con un post Facebook rivolto alla figlia di cinque anni, in cui ha scritto: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”. “La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre Te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 9 dicembre 2021) È arrivato al capolinea il matrimonio del comico romanocon la moglie Alessandra Moretti. Già nel 2018 la coppia aveva attraversato un periodo di crisi, poi rientrato, ma adesso la loro storia sembra essere definitivamente finita. A rivelarlo è stato lo stessocon unFacebook rivolto alla figlia di cinque anni, in cui ha scritto: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra”. “La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre Te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando ...

