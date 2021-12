M5S | D' Incà | ' buon lavoro Crippa | ci aspettano settimane importanti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "a Davideche questa sera è stato rieletto capogruppo alla Camera per il MoVimento 5 Stelle eal nuovo direttivo che lo affiancherà in questossimo. Per più della metà si tratta di un direttivo composto da donne e questo rappresenta una notizia molto importante in una fase di rinnovamento e riorganizzazione per il #MoVimento. Cisia per i lavori che riguardano la manovra di bilancio sia per quelli relativi al #Pnrr e sono sicuro che Davide continuerà ilgià avviato in questi mesi con impegno e determinazione". Così Federico D'su Fb.