M5s | Crippa rieletto capogruppo alla Camera al primo turno con 131 voti su 147 Lo sfidante Tofalo si era ritirato

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Davideè statoal. Il direttivo presentato dal presidente uscente, unico candidato in corsa, ha raccolto 131su 147. 18 le schede bianche, 3 le nulle. La conferma del deputatoguida del direttivo M5s di Montecitorio segna un passaggio importante nelle dinamiche interne dei 5 stelle: proprio Giuseppe Conte nelle scorse settimane aveva incentivato e spinto per un rinnovo, ma sia al Senato chenon sono mancate le resistente. Se a Palazzo Madama si è arrivati al ritiro del candidato Ettore Licheri, considerato vicino all’ex premier, in favore dellaCastellone, a Montecitorio le cose sono andate più o meno ...

Roma, 9 dic. "Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Davide Crippa, rieletto capogruppo alla Camera, e ai membri del nuovo direttivo. In questa fase così imp ..." Di Maio: "Auguri di buon lavoro, continuerà a portare avanti con determinazione, fino al termine della legislatura, le proposte".