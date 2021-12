M5S | Castellone | ' auguri a Crippa e direttivo | certa faranno buon lavoro'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Faccio i miglioridia Davide, rieletto capogruppo alla Camera, e ai membri del nuovo. In questa fase così importante e delicata per il nostro Paese sonoche svolgeranno un ottimo. Insieme ci impegneremo con spirito collaborativo e costruttivo per il bene dei cittadini, rappresentando gli obiettivi e ideali del Movimento 5 Stelle". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Maria Domenica

... per la terza volta, capogruppo delalla Camera. Ha raccolto 131 voti su 147. Il primo a ... ma alla fine nel segreto dell'urna ha avuto la meglio Mariolina. Un messaggio diretto a Conte ...Roma, 07 dic 15:37 - Patrick Zaki, in carcere dal 7 febbraio 2020, sarà scarcerato nelle prossime ore, ma non assolto, in attesa dell'udienza del primo febbraio....Roma, 9 dic. "Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Davide Crippa, rieletto capogruppo alla Camera, e ai membri del nuovo direttivo. In questa fase così imp ...Il presidente uscente dei deputati alla fine l'ha spuntata. Guiderà il gruppo pentastellato durante l'elezione del Capo dello stato ...