Lutto nella musica, con il suo gruppo ha fatto la storia. Mistero sulle cause della morte (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Era un uomo di talento e molto melodico. Lavorare con lui sulle canzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante. Grazie per la melodia.” Con queste parole è stata annunciata la scomparsa del musicista. 61 anni con Sommerville e Larry Steinbachek nel 1983 aveva fondato quello che la rivista americana Spin aveva definiti come “forse il primo vero gruppo gay nella storia del pop”. Lui è Steve Bronski. Al secolo Steven Forrest, fondò nel 1983 la band insieme al cantante Jimmy Somerville e a Larry Steinbachek, morto di tumore nel 2016. Tutti e tre gay dichiarati, i Bronsky Beat, che ottennero la loro prima hit nel 1984 con il singolo ‘Smalltown Boy’, diedero vita a quello che la rivista statunitense Spin definì “forse il primo vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Era un uomo di talento e molto melodico. Lavorare con luicanzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante. Grazie per la melodia.” Con queste parole è stata annunciata la scomparsa del musicista. 61 anni con Sommerville e Larry Steinbachek nel 1983 aveva fondato quello che la rivista americana Spin aveva definiti come “forse il primo verogaydel pop”. Lui è Steve Bronski. Al secolo Steven Forrest, fondò nel 1983 la band insieme al cantante Jimmy Somerville e a Larry Steinbachek, morto di tumore nel 2016. Tutti e tre gay dichiarati, i Bronsky Beat, che ottennero la loro prima hit nel 1984 con il singolo ‘Smalltown Boy’, diedero vita a quello che la rivista statunitense Spin definì “forse il primo vero ...

