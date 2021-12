Lutto nel mondo del cinema | morta la grande regista Lina Wertmuller

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Triste notizia per ilitaliano e internazionale. Èall’età di 93 annicineasta di fama mondiale.(GettyImages)Una terribile notizia squarcia ilitaliano e non solo. Laè deceduta all’età di 93 anni nella sua casa a Roma. La notizia è stata data sui social da un amico della famiglia di. Un evento che ha lasciato tutto ildell’arte senza parole. La cineasta, classe 1928, ha datolustro ed impulso alla settima arte nostrana. Tantissime sono le pellicole di successo come Mimì metallurgico ferito nell’onore, Travolti da un insolito ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Intothe_Stream : Lutto nel mondo del #cinema ?? È venuta a mancare #LinaWertmuller ?? Un altro pezzo di storia se ne va ma resterà viv… - OrruManuela : RT @fam_cristiana: Cinema in lutto. È morta a 93 anni la regista Lina #Wertmüller. Nel 2019 le era stato consegnato il Premio Oscar alla ca… - zazoomblog : Tragico lutto nel mondo del cinema italiano: è morta Lina Wertmuller aveva 93 anni - #Tragico #lutto #mondo #cinema - Quaro75 : RT @100autori: +++Lutto nel mondo del cinema: addio a #LinaWertmuller, prima donna a essere candidata come regista all'Oscar. Rivoluzionar… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Il mondo del cinema è in: si è spenta, all'età di 93 anni, la regista Lina Wertmuller , grande protagonista del cinema ...2019 L'OSCAR ALLA CARRIERA Non solo regista, ma anche sceneggiatrice e ...2020 le è stato assegnato il Premio Oscar onorario. Tra i film suoi più belli "Mimì ... storia di un amore "immutabile" Morta Lina Wertmüller, il cinema italiano in: addio ad una grande ...Le attività d’indagine sono state portate avanti dai rispettivi commissariati di Acireale e Caltagirone. The post Tre denunce e un suicidio sventato dalla polizia nel catanese appeared first on BlogSi ...Lina Wertmüller, morta a 93 anni la celebre regista italiana: è stata la prima donna candidata al premio Oscar alla regia ...