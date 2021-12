L' unicorno Revolut diventa banca anche in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È nata nel 2015 nel Regno Unito come fornitrice di una carta di debito prepagata senza commissioni per viaggi all’estero. Nel tempoperò ha continuato a crescere e oggi lancia la suain. La super app finanziaria globale - con 16 milioni di clienti in tutto il mondo - nella giornata di oggi ha reso operativa la sua licenza specializzataria europea in. “Il lancio dellainfornirà un maggiore livello di sicurezza e fiducia per i nostri clienti e ci consentirà di lanciare una serie di nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro” afferma Joe Heneghan, Chief Executive Officer diBank. Grazie alla licenzaria i clientini di ...