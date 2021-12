Love is in the air anticipazioni 9 e 10 dicembre 2021, la lettera della discordia di Eda (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle puntate di Love is in the air trasmesse il 9 e il 10 dicembre 2021 Eda dice a sua zia e a Melo qualcosa di molto importante: è decisa infatti a scrivere una lettera a Serkan per raccontargli tutto. Contemporaneamente anche Aydan decide di scrivere a suo figlio per dirgli il suo segreto e queste due scelte, provocheranno una sorta di fraintendimenti ed equivoci. Intanto anche Engin e Piril hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere con calma. Seguite questi episodi anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Puntate di Love is in the air del 9 e 10 dicembre 2021, la decisione di Eda Eda avviso quale Intesa stia nascendo tra sua figlia Kiras e il padre Serkan. dopo aver tentato in vari modi di ostacolare il ritrovamento dei due in quanto non voleva ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle puntate diis in the air trasmesse il 9 e il 10Eda dice a sua zia e a Melo qualcosa di molto importante: è decisa infatti a scrivere unaa Serkan per raccontargli tutto. Contemporaneamente anche Aydan decide di scrivere a suo figlio per dirgli il suo segreto e queste due scelte, provocheranno una sorta di fraintendimenti ed equivoci. Intanto anche Engin e Piril hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere con calma. Seguite questi episodi anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Puntate diis in the air del 9 e 10, la decisione di Eda Eda avviso quale Intesa stia nascendo tra sua figlia Kiras e il padre Serkan. dopo aver tentato in vari modi di ostacolare il ritrovamento dei due in quanto non voleva ...

