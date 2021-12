L’Odense apre al ritorno di Eriksen: «Qui c’è posto» (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Se Christian vuole tornare in campo, qui alL’Odense c’è posto». Enrico Augustinus, figura che controlla e gestisce il club danese di prima divisione, apre un nuovo scenario nel futuro calcistico di Eriksen, a circa sei mesi di distanza dall’arresto cardiaco durante la sfida della sua Danimarca contro la Finlandia a EURO 2020. «Siamo molto felici L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Se Christian vuole tornare in campo, qui alc’è». Enrico Augustinus, figura che controlla e gestisce il club danese di prima divisione,un nuovo scenario nel futuro calcistico di, a circa sei mesi di distanza dall’arresto cardiaco durante la sfida della sua Danimarca contro la Finlandia a EURO 2020. «Siamo molto felici L'articolo

