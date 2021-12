Lo sciopero generale avrà senso solo se i sindacati faranno seria opposizione al governo (Di giovedì 9 dicembre 2021) I giornali di questi giorni danno molto risalto alla proclamazione dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil, previsto il 16 dicembre, con l’astensione, a mio avviso, del tutto incomprensibile, della Cisl. In realtà questo sciopero ha senso se esprime chiaramente un’opposizione, costituzionalmente legittima, alla politica del governo, il quale sta agendo per impoverire il popolo italiano e i lavoratori e arricchire le multinazionali e la finanza. Questo obiettivo sicuramente non è stato capito dalla Cisl, che forse ha gli occhi bendati dalla propaganda incessante del neoliberismo. Non so fino a qual punto esso sia chiaro anche nelle menti degli organizzatori dello sciopero, i quali tuttavia hanno il merito di aver posto in evidenza gli effetti negativi del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) I giornali di questi giorni danno molto risalto alla proclamazione delloda parte di Cgil e Uil, previsto il 16 dicembre, con l’astensione, a mio avviso, del tutto incomprensibile, della Cisl. In realtà questohase esprime chiaramente un’, costituzionalmente legittima, alla politica del, il quale sta agendo per impoverire il popolo italiano e i lavoratori e arricchire le multinazionali e la finanza. Questo obiettivo sicuramente non è stato capito dalla Cisl, che forse ha gli occhi bendati dalla propaganda incessante del neoliberismo. Non so fino a qual punto esso sia chiaro anche nelle menti degli organizzatori dello, i quali tuttavia hanno il merito di aver posto in evidenza gli effetti negativi del nuovo ...

Advertising

sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - elio_vito : Preoccupano le critiche a Cgil ed Uil per la decisione di indire uno sciopero generale. Come si permettono? Ora blo… - DEmanuele5 : RT @dipinternazion1: INSIEME PER LA GIUSTIZIA #scioperogenerale CGIL E #UIL PROCLAMANO 8 ORE DI SCIOPERO GENERALE PER GIOVEDI’ 16 DICEMBRE… - tinas48 : RT @francofontana43: Sciopero generale. La lotta sindacale rimette il Paese con i piedi per terra Marco Revelli, @ilmanifesto -