LIVE Napoli-Leicester, Europa League in DIRETTA: serve un successo per il passaggio del turno (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Napoli-Leicester City match di Europa League, la squadra di Spalletti deve vincere per passare il turno. Napoli ancora in grave emergenza: Spalletti, infatti, dovrebbe confermare il 3-4-2-1 dell’ultima giornata contro l’Atalanta mentre in mediana debutto per Mario Rui a centrocampo. Meret tra i pali al posto di Ospina, Di Lorenzo sul centrodestra in difesa, Elmas a sinistra dovrebbe fare tutta la fascia e Petagna supportato da Politano e Lozano. Dalla panchina Zielinski e Mertens. Il Leicester dovrebbe schierare Schmeichel in porta, l’ex Atalanta Castagne a destra e Thomas a sinistra. Centrali Evans e il turco ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualeCity match di, la squadra di Spalletti deve vincere per passare ilancora in grave emergenza: Spalletti, infatti, dovrebbe confermare il 3-4-2-1 dell’ultima giornata contro l’Atalanta mentre in mediana debutto per Mario Rui a centrocampo. Meret tra i pali al posto di Ospina, Di Lorenzo sul centrodestra in difesa, Elmas a sinistra dovrebbe fare tutta la fascia e Petagna supportato da Politano e Lozano. Dalla panchina Zielinski e Mertens. Ildovrebbe schierare Schmeichel in porta, l’ex Atalanta Castagne a destra e Thomas a sinistra. Centrali Evans e il turco ...

Advertising

theoriginal_it : Tutti a Napoli per un evento molto Hot e coinvolgente.?????? The Original Enjoy Together torna a Napoli al Cactus Nap… - bruno_albjazz1 : ????Vi aspettiamo numerosi per questo evento straordinario che il Live Tones ha organizzato. ?? Per la prima volta a N… - GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Torna l’appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live alla vigilia di #NapoliLeicester Vi proponiamo la… - allgoalsnapoli : Torna l’appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live alla vigilia di #NapoliLeicester Vi proponiamo… - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: LIVE - Napoli-Leicester, Spalletti: 'Non devo cambiare nulla. I miei giocatori hanno forza mentale e potenzialità' - https… -