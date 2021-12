LIVE Napoli-Leicester 3-2 | Europa League in DIRETTA | assalto finale degli ospiti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Tacco di Daka per l’esterno occorrente che scivola e non trova il pallone. 80? Di Lorenzo si sposta mediano davanti la difesa. 78? Fuori Demme, dentro Manolas per il. 76? Dentro Soumaré, fuori Tielemans nel. 74? Vardy manda sull’esterno della rete da buona posizione. 72? Fuori Barnes e dentro Daka nel. 70?che si chiude pericolosamente in area. 68?che prova ad alzare il ritmo,che riesce per ora a contenere la squadra inglese. 66? Zielinski viene fermato dentro l’area di rigore. 64? Fuori Ounas e dentro Mertens nel. 62? Giallo per Maddison, gomitata ad Ounas. 60? Cade la pioggia copiosa sul campo del “Diego Armando Maradona”. 58? ...