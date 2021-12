LIVE Napoli-Leicester 2-2 | Europa League in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la ripresa! 19.40che trova un grande inizio di primo tempo ma poi cala vistosamente e viene recuperata con due tiri. Brutto infortunio per Lozano che perde anche un dente. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,2-2. 43? Entra Malcuit e fuori Lozano nel. 41? Bruttissimo scontro, Lozano in uno scontro perde un dente e deve uscire. 39? Ounas prova il contropiede, ma viene fermato. 37?che ora pressa alto,in difficoltà. 35? Gol, Dewsbury–Hall, sempre durante una punizione al volo l’esterno trova ilpalo su una palla sporca, ...

Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 1 () vedi anche Europa e Conference League, Napoli-Leicester 2 - 2 e Cska Sofia - Roma 0 - 2 ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Leicester, gara valida per la sesta giornata del Girone C di Europa League. Ricordiamo che con una ...Termina 2-2 la prima frazione al Maradona. Napoli avanti di due reti grazie ai gol di Ounas e Elmas, Leicester bravo a pareggiare i conti sfruttando due palle inattive. Squadre negli spogliatoi. 44' - ...