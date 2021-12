LIVE – Empoli-Fiorentina 2-2 | Supercoppa Primavera 2021 DIRETTA

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la finale di. La stagione ha già preso il via ma adesso le due formazioni si trovano una di fronte all’altra per contendersi il primo trofeo stagionale. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di giovedì 9 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LALe formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Hvalic; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Asslani, Degli Innocenti, Rossi; Fazzini; Villa, Magazzù. All. A. Buscè. A disposizione: Fantoni, Biagini; Morelli, Guarini, Heimisson, Fini, Logrieco, Ignacchiti, Renzi, Indragoli, Guadalupo, ...

canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimavera ?? #Empoli-#Fiorentina ?? Si va ai supplementari! - canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimavera ?? #Empoli-#Fiorentina ?? Agostinelli accorcia! - canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimavera ?? #Empoli-#Fiorentina ?? Intervallo, viola sotto di due gol - canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimavera ?? #Empoli-#Fiorentina ?? Raddoppio azzurro - canteraviolacom : ?? #SupercoppaPrimavera ?? #Empoli-#Fiorentina ?? Traversa di Agostinelli, poi Magazzù gol -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Empoli

I friulani vengono dalla sconfitta esterna per 3 - 1 contro l', che é costata la panchina a Luca Gotti, sostituito da Gabriele Cioffi ad interi, in attesa dell'ufficializzazione del nuovo ...... 9 pareggi e 4 sconfitte mentre il Venezia ha solo due precedenti ovvero in Serie C nella sconfitta 1 - 0 a Pavia e in B, la scorsa stagione con il successo casalingo per 2 - 0 contro l'. La ...92' - OCCASIONISSIMA EMPOLI: Antonov salva il risultato su Fazzini. Empoli non ci sta al pari. 89' - GOOOOOOL GOOOOL GOOOOL- Dalla punizione di Bianco, Lucchersi fa da torre per Toci ...89' - GOOOOOOL GOOOOL GOOOOL 80' - Toci sfiora il pari. 79' - Lucchesi si innervosisce perché a suo giudizio un avversario guadagnava tempo a terra e prova a ...