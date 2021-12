LIVE Civitanova-Funvic Taubatè, Mondiale per club volley in DIRETTA: i campioni in carica a caccia della semifinale (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Funvic Taubatè, match valido per la terza giornata dei Mondiali per club di volley maschile 2021. A Betim (Brasile), la massima competizione Mondiale per club è ormai entrata nel vivo, quello di oggi è un match particolarmente importante per Civitanova perchè, in caso di vittoria, si assicurerebbe matematicamente il passaggio in semifinale. La Lube ieri ha iniziato al meglio la propria avventura con un sonoro 3-0 ai danni l’UPCN San Juan, con questa vittoria De Cecco e compagni hanno fatto un passo enorme verso le semifinali, vi ricordiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata dei Mondiali perdimaschile 2021. A Betim (Brasile), la massima competizioneperè ormai entrata nel vivo, quello di oggi è un match particolarmente importante perperchè, in caso di vittoria, si assicurerebbe matematicamente il passaggio in. La Lube ieri ha iniziato al meglio la propria avventura con un sonoro 3-0 ai danni l’UPCN San Juan, con questa vittoria De Cecco e compagni hanno fatto un passo enorme verso le semifinali, vi ricordiamo ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Civitanova-San Juan 3-0 (25-19, 25-13, 25-21): Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - infoitsport : LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 3-0, Mondiale per club in DIRETTA: la Lube domina con la compagine argentina e… - zazoomblog : LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 1-0 Mondiale per club in DIRETTA: la squadra di Blengini conquista il primo se… - zazoomblog : LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley Mondiale per club in DIRETTA: inizia il match di Betim! - #Civitanova-UPCN… - VirtusCVT : #SemoCitanó ???? GAMEDAY ???? ?? Serie B, girone C, Round 1??1?? ?? Curti Imola ??? PalaRisorgimento, Civitanova Marche… -