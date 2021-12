LIVE Atalanta-Villareal, Champions League in DIRETTA: la Dea deve vincere per volare ancora agli ottavi! (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.54 L’avventura dell’Atalanta nelle coppe continuerà a prescindere dal risultato di questa sera: il pareggio dello Young Boys contro il Manchester United ha garantito alla Dea almeno il terzo posto che vale i play-off per l’accesso agli ottavi di Europa League. 18.51 Atmosfera davvero vibrante a Bergamo: non ci sono praticamente i tifosi del Villareal che sono dovuti rientrare in Spagna e non hanno potuto prolungare la loro permanenza in Italia. 18.48 Fischi da parte dello stadio all’uscita del campo dopo il riscaldamento dell’arbitro Taylor e della terna arbitrale: il pubblico ancora non ha gradito il rinvio della partita di ieri sera. 18.45 Sette punti invece raccolti dal Villareal con due vittorie contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.54 L’avventura dell’nelle coppe continuerà a prescindere dal risultato di questa sera: il pareggio dello Young Boys contro il Manchester United ha garantito alla Dea almeno il terzo posto che vale i play-off per l’accessoottavi di Europa. 18.51 Atmosfera davvero vibrante a Bergamo: non ci sono praticamente i tifosi delche sono dovuti rientrare in Spagna e non hanno potuto prolungare la loro permanenza in Italia. 18.48 Fischi da parte dello stadio all’uscita del campo dopo il riscaldamento dell’arbitro Taylor e della terna arbitrale: il pubbliconon ha gradito il rinvio della partita di ieri sera. 18.45 Sette punti invece raccolti dalcon due vittorie contro ...

Advertising

Fantacalcio : EUROPA LIVE - Atalanta-Villarreal, Napoli-Leicester, CSKA-Roma - Filippomaggi97 : ?? La diretta di #AtalantaVillarreal, tra poco in campo al #GewissStadium ?????? - infoitsport : Live Atalanta - Villarreal Champions 2021/2022. Diretta Live. Orario, formazioni, dove vederla - andreastoolbox : Atalanta Villarreal, il risultato in diretta live della partita di Champions League | Sky Sport - infoitsport : LIVE Atalanta-Villareal, Champions League in DIRETTA: nessun cambio nelle formazioni ufficiali, Ilicic-Zapata davan… -