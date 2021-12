LIVE Atalanta-Villareal 2-3 | Champions League in DIRETTA | Malinovskyi e Zapata danno speranza alla Dea!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80?AAAAAAA!!!!!!!!!!!!! LO SCAVETTO VINCENTE!!!!!! 2-3!! CI CREDE L’!!! 79? Diagonale di Gerard Moreno! Blocca Musso a terra. 78? Brutto pallone perso da Ilicic in zona d’attacco: si poteva sviluppare una buona occasione per l’. 77? Deve segnare l’se ci vuole credere davvero: servono tre gol in tredici minuti più recupero. 75? Estupinan respinge Freuler e regala la rimessa laterale ai suoi. 74? Fallo nettissimo di Toloi su Rulli: il pallone entra in rete, ma chiaramente il gol non vale. 73? Freuler non controlla in mezzo all’area di rigore graziegrande copertura di Capoue. 72? Classica azione della Dea da un esterno all’altro: Hateboer crossa perche spizza verso ...