LIVE Atalanta-Villareal 0-3 | Champions League in DIRETTA | spagnoli in gestione | impresa impossibile per la Dea

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? MALINOVSKYI!! SEGNA L’!! 1-3!! 69? Errore di Zapata che non trova Maehle.evidentemente sfiduciata. 68? Danyuma questa volta si fa trovare in posizione di offside. 67? Malinovskyi trova Zapata: Foyth gli prende il tempo e limita la possibilità di conclusione del colombiano. 65? Altra chiusura intelligente di Albiol che mette in rimessa laterale. 64? Palomino cade nella trappola di far fallo su Danyuma che ancora una volta ha alzato la squadra. 63? ZAPATA!! CHE OCCASIONE! Passaggio in profondità verso Ilicic, respinge Rulli, arriva Zapata che da solo davanti al portiere conclude largo. 62? Alberto Moreno! Mancino a lato di un soffio da fuori! Altra grande manovra del. 61? Non si dà pace Unai Emery che vuole mantenere altissima ...