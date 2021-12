LIVE Atalanta-Villareal 0-1 | Champions League in DIRETTA | incredibile errore di Demiral | Danyuma porta subito avanti gli ospiti

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Brutto rinvio di Zapata che stava facendo il difensore aggiunto, ilpuò continuare ad attaccare. 21?! Salta, ma De Roon mette il pallone in calcio d’angolo! Si salva la Dea in questa circostanza. 20? Eseguita male la rimessa laterale da parte di Estupinan: controfallo e i padroni di casa riguadagnano terreno. 19? Sta tirando un po’ il fiato l’in questi minuti dopo il forcing profuso immediatamente dopo la rete degli. Ilfa grande fatica a produrre gioco. 18? Rulli esce in modo maldestro dall’area e regala una rimessa laterale in zona d’attacco all’. 16? FREULER!!! IL VOLO DI RULLI! Tiro a giro splendido del centrocampista svizzero: ...