L'Italia raggiunge 100 milioni di somministrazioni, Speranza: 'Accelerazione indispensabile' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mentre la variante Omicron sta spaventando l'Europa con contagi in crescita, l'Italia ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di vaccini anti covid. 'Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi ...

