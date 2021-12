Lipsia | ufficiale | Tedesco è il nuovo allenatore

Advertising

Gio_Dusi : Ufficiale! ? Contratto di un anno e mezzo per Tedesco con il Lipsia. Beierlorzer, ex vice di Marsch, ha deciso di… - Kojo_Skills : RT @DiMarzio: Il @RBLeipzig ha ufficializzato l'arrivo di Domenico #Tedesco - ilnapolionline : Ufficiale - E' Domenico Tedesco il nuovo allenatore del Lipsia - - DiMarzio : Il @RBLeipzig ha ufficializzato l'arrivo di Domenico #Tedesco - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Lipsia -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia ufficiale

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del. La squadra tedesca ha ufficializzato l'ingaggio del 36enne calabrese, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Sarà il sostituto di Jesse Marsch , esonerato dopo la sconfitta in ...... sarà dunque Domenico Tedesco a sedersi sulla panchina del club Era nell'aria ormai da diversi giorni e ora è. Domenico Tedesco sarà il nuovo allenatore dele prende il posto di ...Dopo l'esonero di Jessie Marsch, il Lipsia ha scelto subito la sua nuova guida tecnica. Il club, arrivato terzo in Champions e che quindi prenderà parte alla fase a ...Il Lipsia ha scelto la sua nuova guida tecnica. Dopo l'esonero di Jessie Marsch, protagonista di un avvio di stagione non ...