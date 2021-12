Lina Wertmüller se n'è sempre "fottuta" (cit.) di quello che di lei pensavano gli altri

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “I ricordi sono davvero dei tesori che teniamo rinchiusi nel deposito delle nostre anime per mantenere caldi i cuori quando siamo soli”, scrissenella sua autobiografia intitolata Tutto a posto e niente in ordine (Mondadori 2012). “Ma sei proprio sicuro che quella frase l’ho scritta io?”, mi rispose ridendo, dopo avergliela ricordata, nella sua scenografica casa romana dove entrai per la prima volta, coincidenza vuole, di questo periodo, nel giorno di Sant’Ambrogio di tre anni fa. A Milano c’era la Scala, a Roma il vero spettacolo lo avevo davanti ai miei occhi. Comodamente adagiata sul sofà in una posa alla PaoBorghese, avvolta da una vestaglia rossa, mi scrutava curiosa da dietro i suoi occhiali con la montatura bianca. “Negli anni ne ho fatti fare più di cinquemila pezzi che ho conservato, perso o semplicemente ...